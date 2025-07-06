Жители нашего региона должны быть готовы к введению графика отключения газа в неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области.

График отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области уже утвержден, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале «Газсети», ограничения связаны с техническим обслуживанием, которое охватит не только отдельные адреса, но и многоэтажки по всему региону.

График отключения газа в неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области предусматривает временное прекращение подачи голубого топлива в самом Днепре, а также в районе. Ближайшее перекрытие запланировано уже на понедельник, 7.07.

Речь идет о селе Обуховка, где без снабжения останутся жители садового общества «Озерное». Голубого топлива не будет в домах с номерами 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, 125, 119, 50 и 129. Местным жителям советуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами.

Кроме того, график отключения газа в неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области совпадает с масштабным этапом технического обслуживания внутренних сетей в многоквартирных домах.

В этом месяце планируется проверить состояние систем газоснабжения в 268 многоэтажках. В ходе обследования газовики выполнят полный комплекс работ. В частности, проверяют плотность систем, состояние запорной арматуры и герметичность трубопроводов. Если обнаруживают утечку, сразу ликвидируют и проводят повторную проверку.

Кстати, такие проверки проводятся регулярно, хотя большинство жителей узнают об этом только после факта. Оплата за эти услуги поступает не ежемесячно, а раз в несколько лет — обычно после завершения обслуживания.

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