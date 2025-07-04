Дефіцит продуктів у Сумській області стане особливо відчутним восени, коли на прилавках зменшиться кількість органічної продукції, а ціни на неї стрімко підуть угору.

Дефіцит продуктів у Сумській області може поповнитися ще одним критичним пунктом, адже у 2025 році під загрозою опинився натуральний мед, повідомляє Politeka.

Через складні погодні умови, масову загибель бджіл і зниження врожайності бджолярі попереджають: мед може подорожчати щонайменше на 40–60% і стати практично недоступним продуктом для багатьох українців. Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на галузевих експертів.

Як зазначив засновник компанії "Пасіка 21" Сергій Шаронін, поточний сезон став катастрофічним не лише для України, а й для всього світового ринку. Весна 2025 року принесла серйозні виклики для пасічників: нестабільна зима, пізні заморозки, дощі з градом, а пізніше — посуха, що охопила Південь і Центр країни.

У ключовий період цвітіння акації, яка є основним джерелом нектару, погодні катаклізми практично знищили шанси на перший медозбір. У Сумській області, як і в багатьох інших регіонах, бджолині сім’ї залишилися без достатньої кормової бази.

На Черкащині заморозки та зливи повністю знищили акацієвий медозбір. А на півдні країни друга надія — соняшниковий мед — теж під загрозою. Посуха не дозволяє рослинам повноцінно цвісти, а навіть у разі збору вартість на ринку залишається в рази нижчою за акацієвий, що ставить під загрозу дохід бджолярів.

Світова ситуація не краща: у США — масове отруєння бджіл хімікатами, у країнах ЄС — рекордно низький рівень виробництва. Через це Європа вже готується до суттєвого зростання цін на натуральний товар. Україна, як один із провідних експортерів, також не зможе забезпечити навіть внутрішній попит.

Дефіцит продуктів у Сумській області, зокрема меду, стане особливо відчутним восени, коли на прилавках зменшиться кількість органічної продукції, а ціни на неї стрімко підуть угору. Експерти не виключають активного імпорту з Азії, втім, якість такого продукту часто не відповідає очікуванням споживачів.

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