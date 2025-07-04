Дефицит продуктов в Сумской области станет особенно ощутимым осенью, когда на прилавках уменьшится количество органической продукции, а цены на нее стремительно пойдут вверх.

Дефицит продуктов в Сумской области может пополниться еще одним критическим пунктом, ведь в 2025 под угрозой оказался натуральный мед, сообщает Politeka.

Из-за сложных погодных условий, массовой гибели пчел и снижения урожайности пчеловоды предупреждают: мед может подорожать как минимум на 40–60% и стать практически недоступным продуктом для многих украинцев. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на отраслевых экспертов.

Как отметил основатель компании "Пасека 21" Сергей Шаронин, текущий сезон стал катастрофическим не только для Украины, но и для всего мирового рынка. Весна 2025 года принесла серьезные вызовы для пчеловодов: нестабильная зима, поздние заморозки, дожди с градом, а позже засуха, охватившая Юг и Центр страны.

В ключевой период цветения акации, являющейся основным источником нектара, погодные катаклизмы практически уничтожили шансы на первый медосбор. В Сумской области, как и во многих других регионах, пчелиные семьи остались без достаточной кормовой базы.

В Черкасской области заморозки и ливни полностью уничтожили акациевый медосбор. А на юге страны вторая надежда — мед подсолнуха — тоже под угрозой. Засуха не позволяет растениям полноценно цвести, а даже в случае сбора стоимость на рынке остается в разы ниже акациевого, что ставит под угрозу доход пчеловодов.

Мировая ситуация не лучше: в США массовое отравление пчел химикатами, в странах ЕС рекордно низкий уровень производства. Поэтому Европа уже готовится к существенному росту цен на натуральный товар. Украина как один из ведущих экспортеров также не сможет обеспечить даже внутренний спрос.

Дефицит продуктов в Сумской области, в частности меда, станет особенно ощутимым осенью, когда на прилавках уменьшится количество органической продукции, а цены на нее стремительно пойдут вверх.

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