Місцеві мешканці знову відчувають на собі наслідки подорожчання продуктів у Сумській області, адже ціни на найнеобхідніше знову пішли вгору.

Подорожчання продуктів у Сумській області найбільше відображається на хлібі, адже це базовий товар, повідомляє Politeka.

Якщо раніше хліб у магазинах можна було купити за більш-менш прийнятною ціною, то зараз звичайний батон у середньому коштує вже близько 30 гривень, і це далеко не межа.

За словами фахівців з Українського клубу аграрного бізнесу, подорожчання продуктів у Сумській області, зокрема хлібо-булочних виробів, відбулося майже на 18 відсотків за останній рік. Батон вагою 450 грамів у червні сягнув майже 29 гривень.

І це при тому, що у великих супермаркетах, таких як «Сільпо» або «Новус», ціни можуть бути ще вищими. Подорожчання продуктів у Сумській області вже не здається разовою акцією, а радше постійною реальністю.

Пшеничний буханець найвищого ґатунку зараз коштує понад 50 гривень за кілограм, і аналітики попереджають, що ціна може піднятися ще на 20 відсотків до кінця року. Основні причини зростання — це збільшення витрат на сировину.

Вартість борошна, дріжджів, жирів і цукру значно підвищилась, що автоматично впливає на цінники у магазинах. До того ж не можна забувати про збільшені витрати на логістику, зарплати працівників і електроенергію, які також додаються до кінцевого цінника.

Варто також звернути увагу на дефіцит жита, який зараз спостерігається в Україні. Через це житній і житньо-пшеничний хліб, який поки що тримався на відносно стабільних позиціях, теж найближчим часом піде вгору. Всеукраїнська асоціація пекарів вже б’є на сполох через цю проблему.

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