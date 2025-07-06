Обмеження руху транспорту в Запоріжжі носить тимчасовий характер, проте у зв'язку цим змінено маршрути тролейбусних рейсів, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала міська рада на своєму сайті.

До 10 липня триватимуть дорожні ремонтні роботи на проспекті Соборному. Комунальне підприємство «Водоканал» проводить відновлення асфальтобетонного покриття проїжджої частини у районі будинку №228 — на відрізку дороги у напрямку греблі ДніпроГЕС. У зв’язку з цим буде тимчасове обмеження руху транспорту в Запоріжжі на двох смугах.

Зміни стосуються й пересування міського електротранспорту. Частина тролейбусів курсуватиме за зміненими маршрутами, а деякі — із застосуванням автономного ходу, тобто без підключення до контактної мережі. Це дозволить підтримувати стабільне транспортне сполучення навіть під час виконання ремонтних робіт.

Зокрема, тролейбусні маршрути організовано у такому форматі:

Тролейбус №3 рухатиметься з 4-го Південного мікрорайону до зупинки «Набережна». Крім того, курсуватимуть два тролейбуси з автономним ходом за маршрутом з вулиці Піщаної до вулиці Сєдова.

Маршрут №8 також працюватиме у двох варіантах: від Сімферопольського шосе до «Набережної» — за основним напрямком, та двома тролейбусами з автономним ходом від заводу «Запоріжкабель» до вулиці Сєдова.

Маршрути №11 та №17 виконуватимуть перевезення пасажирів за сполученням «Вулиця Сєдова – Набережна».

Окрім того, через ремонт дорожнього покриття тимчасово введено обмеження руху транспорту в Запоріжжі та змінено розклад руху тролейбусів, які курсують на острів Хортиця у будні дні. Зранку тролейбус відправляється від зупинки «Вулиця Сєдова» о 07:51.

Міська влада просить жителів та гостей міста врахувати тимчасові зміни у русі транспорту та за можливості планувати маршрути заздалегідь. Ці заходи спрямовані на покращення якості дорожнього покриття та безпеки пересування.

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