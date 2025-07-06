Ограничение движения транспорта в Запорожье носит временный характер, однако в этой связи изменены маршруты троллейбусных рейсов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовал городской совет на своем сайте.

До 10 июля будут проходить дорожные ремонтные работы на проспекте Соборном. Коммунальное предприятие «Водоканал» производит восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома №228 — на отрезке дороги в направлении дамбы ДнепроГЭС. В этой связи будет временное ограничение движения транспорта в Запорожье на двух полосах.

Изменения касаются и передвижения городского электротранспорта. Часть троллейбусов будет курсировать по измененным рейсам, а некоторые с применением автономного хода, то есть без подключения к контактной сети. Это позволит поддерживать стабильное транспортное сообщение даже при выполнении ремонтных работ.

В частности, маршруты организованы в следующем формате:

Троллейбус №3 будет двигаться с 4 Южного микрорайона до остановки «Набережная». Кроме того, будут курсировать два троллейбуса с автономным ходом с улицы Песчаной до улицы Седова.

Рейс №8 также будет работать в двух вариантах: от Симферопольского шоссе до «Набережной» по основному направлению, и двумя троллейбусами с автономным ходом от завода «Запорожкабель» до улицы Седова.

Маршруты №11 и №17 будут выполнять перевозку пассажиров по сообщению «Улица Седова – Набережная».

Кроме того, из-за ремонта дорожного покрытия временно введено ограничение движения транспорта в Запорожье и изменено расписание движения троллейбусов, курсирующих на остров Хортица в будние дни. Утром троллейбус отправляется от остановки "Улица Седова" в 07:51.

Городские власти просят жителей и гостей города учесть временные изменения в движении транспорта и по возможности планировать маршруты заранее.

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