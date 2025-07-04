Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося мешканців Глухова, повідомляє Politeka.

Як повідомляє Глухівська міська рада, виконавчий комітет ухвалив рішення про зміну цін на деяких міських маршрутах. Ініціаторами підвищення виступили місцеві перевізники — ФОП Дмитренко О.А. та ФОП Буйда Н.М., які аргументували своє звернення економічними чинниками.

Зокрема, вони зазначили, що зростання мінімальної заробітної плати, підвищення розцінок на запчастини та пальне створили додаткове фінансове навантаження на транспортні підприємства. Це унеможливлює підтримання маршрутів на належному рівні без перегляду тарифів. У результаті, рішенням виконкому від 24 квітня, були затверджені нові ціни на проїзд для двох міських маршрутів.

Так, за напрямком №6, що курсує по «вул. Шевченка – вул. Путивльська» (перевізник — ФОП Буйда Н.М.), встановлено тариф у розмірі 15 гривень для дорослих та 10 гривень для дітей шкільного віку. Такий самий тариф запроваджено й на маршруті №8-П, що сполучає село Сліпород із центром Глухова (вул. Заводська) — перевізник ФОП Дмитренко О.А.

У міськраді пояснюють, що перегляд тарифів був неминучим, адже попередні розцінки не покривали навіть базових витрат на обслуговування транспорту. Водночас, зазначається, що тарифна політика зберігає диференційований підхід — вартість проїзду для дітей залишилася нижчою, що має полегшити фінансовий тиск на родини з учнями.

Подорожчання проїзду в Сумській області, зокрема в Глухові, вже викликало активні обговорення серед мешканців міста. Частина містян висловлює розуміння щодо об'єктивних причин зростання цін, проте інші наголошують на необхідності підвищення якості перевезень у відповідь на підняття вартоств.

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