Подорожание проезда в Сумской области коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

Как сообщает Глуховский городской совет, исполнительный комитет принял решение об изменении цен на некоторых городских маршрутах. Инициаторами повышения выступили местные перевозчики - ФЛП Дмитренко А.А. и ФЛП Буйда Н.М., аргументировавших свое обращение экономическими факторами.

В частности, они отметили, что рост минимальной заработной платы, повышение расценок на запчасти и горючее создали дополнительную финансовую нагрузку на транспортные предприятия. Это делает невозможным поддержание маршрутов на должном уровне без просмотра тарифов. В результате решением исполкома от 24 апреля были утверждены новые цены на проезд для двух городских маршрутов.

Так, по направлению №6, курсирующему по «ул. Шевченко – ул. Путивльская» (перевозчик — ФЛП Буйда Н.М.), установлен тариф в размере 15 гривен для взрослых и 10 гривен для детей школьного возраста. Такой же тариф введен и на маршруте №8-П, который соединяет село Слипород с центром Глухова (ул. Заводская) — перевозчик ФЛП Дмитренко А.А.

В горсовете объясняют, что пересмотр тарифов был неизбежен, ведь предварительные расценки не покрывали даже базовые расходы на обслуживание транспорта. В то же время отмечается, что тарифная политика сохраняет дифференцированный подход — стоимость проезда для детей осталась ниже, что должно облегчить финансовое давление на семьи с учениками.

Подорожание проезда в Сумской области, в том числе в Глухове, уже вызвало активные обсуждения среди жителей города. Часть горожан выражает понимание относительно объективных причин роста цен, однако другие отмечают необходимость повышения качества перевозок в ответ на повышение цен.

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