Обмеження руху транспорту в Києві буде введено на кілька днів уже наступного тижня, проте зміни торкнуться лише частини водіїв, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті КМДА.

Заплановано тимчасові обмеження руху транспорту в Києві на 7 та 8 липня. Це стосується великовагового автотранспорту через очікувану спеку. Такі заходи вводяться для збереження дорожнього покриття, яке в умовах високої температури повітря особливо вразливе до пошкоджень.

Обмеження руху транспорту в Києві стосуватимуться вантажного транспорту, загальна маса якого перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь — понад 7 тонн. Це означає, що великогабаритні автомобілі у зазначені дні не зможуть вільно пересуватись вулично-дорожньою мережею столиці під час пікових температур.

Рішення про тривалість змін ухвалюватимуть із урахуванням фактичної температури повітря. Тобто час дії заборони напересування може змінюватися впродовж доби, залежно від метеоумов.

Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть співробітники Управління патрульної поліції міста. Вони слідкуватимуть за тим, щоб великоваговий транспорт дійсно не виїжджав на дороги у встановлений період обмежень.

У «Київавтодорі» звернулися до водіїв із проханням поставитися до цих тимчасових заходів із розумінням, оскільки вони впроваджуються виключно задля безпеки дорожнього руху, збереження інфраструктури та недопущення передчасного зносу асфальтового покриття.

Такі обмеження — стандартна практика в літній період, коли під впливом спеки дорожнє полотно може деформуватись, особливо під тиском важкої техніки. Зниження транспортного навантаження у спекотні години — необхідна профілактика значних руйнувань доріг.

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