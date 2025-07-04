Ограничение движения транспорта в Киеве носит лишь временный характер, однако следует учитывать изменения.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены на несколько дней уже на следующей неделе, однако изменения коснутся только части водителей, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовали на сайте КГГА .

Запланированы временные ограничения движения транспорта в Киеве на 7 и 8 июля. Это касается тяжеловесного автотранспорта из-за ожидаемой жары.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут относиться к грузовому транспорту, общая масса которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось — более 7 тонн. Это означает, что крупногабаритные автомобили в указанные дни не смогут свободно передвигаться по улично-дорожной сети столицы во время пиковых температур.

Решения о продолжительности изменений будут приниматься с учетом фактической температуры воздуха. То есть время действия запрета на передвижение может изменяться в течение суток в зависимости от метеоусловий.

Контроль соблюдения правил будут осуществлять сотрудники Управления патрульной полиции города. Они будут следить за тем, чтобы тяжеловесные фуры действительно не выезжал на дороги в установленный период ограничений.

В «Киевавтодоре» обратились к водителям с просьбой отнестись к этим временным мерам с пониманием, поскольку они внедряются исключительно для безопасности дорожного движения, сохранения инфраструктуры и недопущения преждевременного износа асфальтового покрытия.

Такие меры – стандартная практика в летний период, когда под влиянием жары дорожное полотно может деформироваться, особенно под давлением тяжелой техники. Снижение транспортной нагрузки в жаркие часы – необходима профилактика значительных разрушений дорог.

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