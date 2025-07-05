Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має на меті не лише підвищити комфорт пасажирів, а й модернізувати транспортну інфраструктуру.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі впроваджується через запуск спеціальної муніципальної картки “Січ”, яку згодом зможуть використовувати всі жителі міста, повідомляє Politeka.

Про нововведення повідомили в Запорізькій міській раді, наголосивши на поступовому переході до електронної моделі оплати у громадському транспорті.

Перший етап проєкту стартував ще чотири місяці тому. Тоді в обіг ввели дві спеціалізовані версії картки — “Січ Студентська” та “Січ Пільгова”. За цей період місцевим мешканцям видали 377 студентських та 98 пільгових, які дозволяють розраховуватись за проїзд без готівки в комунальному транспорті. Це значно спростило процес обліку пільгових категорій пасажирів і допомогло місту краще аналізувати пасажиропотік.

Наступний етап — запуск універсальної “Січ Загальна”, яка буде доступна всім охочим. Вона дозволятиме як разову оплату, так і придбання місячних проїзних. Встановлення стаціонарних терміналів для видачі карт заплановане на базі КП “Запоріжелектротранс”. Це має забезпечити зручний і швидкий доступ до нової системи для мешканців різних районів.

Крім того, розробники інтегрували функцію поповнення у мобільний додаток EasyPay. Там уже зараз можна поповнювати баланс, а найближчим часом з’явиться можливість створити віртуальну картку з аналогічним функціоналом. Це особливо зручно для тих осіб, які часто користуються смартфоном.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має на меті не лише підвищити комфорт пасажирів, а й модернізувати транспортну інфраструктуру.

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