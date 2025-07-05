Субсидія для пенсіонерів у Харківській області починає нараховуватись після перевірки та подачі заяви.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів, повідомляє Politeka.net.

Цей документ регламентує порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, управління багатоквартирним будинком, а також на придбання палива для побутових потреб.

Коли призначається

Субсидія для пенсіонерів у Харківській області починає нараховуватись з місяця, у якому громадянин звернувся з відповідною заявою, і діє до завершення опалювального сезону. Розрахунок субсидії проводиться окремо для двох сезонів:

неопалювального — з 1 травня до 30 вересня,

— з 1 травня до 30 вересня, опалювального — з 1 жовтня до 30 квітня.

Якщо у складі домогосподарства є особа, яка користується пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, пільга починає нараховуватись із місяця, наступного після місяця, у якому було призначено пільгу. Але не раніше дати фактичного звернення за субсидією.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області на опалення

Допомога на оплату послуг теплопостачання, газу або електроенергії для опалення (централізованого чи індивідуального) обчислюється двічі на рік — у квітні та жовтні — з урахуванням тривалості опалювального сезону, який охоплює період з 16 жовтня по 15 квітня.

У разі, якщо заява на субсидію була подана протягом двох місяців після початку опалювального чи неопалювального сезону, субсидія буде призначена з початку відповідного періоду — але за умови, що право на допомогу вже виникло.

Для орендарів житла

Громадяни, які орендують житло, мають право на субсидію лише за наявності чинного договору найму. У такому випадку субсидія призначається з місяця звернення і до кінця опалювального сезону, однак не довше, ніж до завершення строку дії самого договору оренди. Щоб отримати допомогу на наступний період, орендар повинен знову звернутися до органу соцзахисту особисто.

На придбання твердого палива

Допомога на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива надається один раз на рік і також вимагає особистого звернення заявника. Такі субсидії призначаються на календарний рік, як і субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

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