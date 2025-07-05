Субсидия для пенсионеров в Харьковской области начинает начисляться после проверки и подачи заявления.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров, сообщает Politeka.net.

Этот документ регламентирует порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, управление многоквартирным домом, а также приобретение топлива для бытовых нужд.

Когда назначается

Субсидия для пенсионеров в Харьковской области начинает начисляться с месяца, в котором гражданин обратился с соответствующим заявлением и действует до завершения отопительного сезона. Расчет производится отдельно для двух сезонов:

неотапливаемого — с 1 мая по 30 сентября,

— с 1 мая по 30 сентября, отопительного - с 1 октября по 30 апреля.

Если в составе домохозяйства есть лицо, пользующееся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, льгота начинает начисляться с месяца, следующего после месяца, в котором была назначена льгота. Но не раньше даты фактического обращения.

Субсидии для пенсионеров в Харькове на отопление

Пособие на оплату услуг теплоснабжения, газа или электроэнергии для отопления (централизованного или индивидуального) исчисляется дважды в год – в апреле и октябре – с учетом продолжительности отопительного сезона, охватывающего период с 16 октября по 15 апреля.

В случае, если заявление было подано в течение двух месяцев после начала отопительного или неотапливаемого сезона, она будет назначена с начала соответствующего периода, но при условии, что право на помощь уже возникло.

Для арендаторов жилья

Граждане, арендующие жилье, имеют право на помощь только при наличии действующего договора найма. В таком случае субсидия назначается с месяца обращения и до конца отопительного сезона, однако не дольше, чем до истечения срока действия договора аренды. Чтобы получить помощь на следующий период, арендатор должен снова обратиться в орган соцзащиты лично.

На покупку твердого топлива

Пособие по приобретению сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива предоставляется один раз в год и также требует личного обращения заявителя. Такие льготы назначаются на календарный год, как и субсидии в оплату жилищно-коммунальных услуг.

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