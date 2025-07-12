Подорожчання проїзду в Київській області вже відчули жителі Обухова, Українки та навколишніх сіл, повідомляє Politeka.

З початку року перевізник ТОВ «Обухівтранс» переглянув тарифи на основних міжміських маршрутах, які з’єднують пригороди з Києвом. Вартість поїздки з Обухова або Українки до столичної станції метро «Видубичі» зросла до 70 гривень.

На перший погляд, сума може здатися помірною, однак для пасажирів, які щоденно їздять на роботу, навчання чи відвозять дітей, підвищення стало серйозним навантаженням на сімейний бюджет.

Ріст вартості торкнувся не лише популярних маршрутів, але й менш завантажених напрямків. Наприклад, з Долини до Києва квиток нині коштує вже 115 гривень. Пасажири відкрито висловлюють невдоволення, однак перевізники пояснюють це об'єктивними економічними причинами: зростання цін на пальне, технічне обслуговування, податки, страхування та підвищення зарплат водіям.

Представники транспортних компаній наголошують, що таке рішення — не спосіб заробітку, а вимушений крок для забезпечення безперебійної роботи маршрутів. За словами водіїв і керівників перевізників, попередні тарифи були економічно невиправданими та не покривали навіть базових витрат.

Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко зауважив, що уникнути різкого стрибка тарифів можна було б, якби ціни підвищували поступово — скажімо, на 10 гривень щороку. Проте востаннє тарифи змінювалися ще у 2022 році, тож накопичені витрати змусили компанії скоригувати цінову політику більш рішуче.

Отже, подорожчання проїзду в Київській області стало неминучим кроком для збереження транспортної доступності.

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