Подорожание проезда в Киевской области уже ощутили жители Обухова, Украинки и окрестных сел, сообщает Politeka.

С начала года перевозчик ООО «Обуховтранс» пересмотрел тарифы на основных междугородных маршрутах, соединяющих пригороды с Киевом. Стоимость поездки из Обухова или Украинки в столичную станцию ​​метро «Выдубичи» выросла до 70 гривен.

На первый взгляд, сумма может показаться умеренной, однако для пассажиров, ежедневно ездящих на работу, обучение или увоз детей, повышение стало серьезной нагрузкой на семейный бюджет.

Рост стоимости затронул не только популярные маршруты, но и менее загруженные направления. К примеру, из Долины в Киев билет сейчас стоит уже 115 гривен. Пассажиры открыто выражают недовольство, однако перевозчики объясняют это объективными экономическими причинами: рост цен на горючее, техническое обслуживание, налоги, страхование и повышение водительским зарплатам.

Представители транспортных компаний подчеркивают, что такое решение не способ заработка, а вынужденный шаг для обеспечения бесперебойной работы маршрутов. По словам водителей и руководителей перевозчиков, предварительные тарифы были экономически неоправданными и даже не покрывали базовых расходов.

Глава Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко отметил, что избежать резкого скачка тарифов можно было бы, если бы цены повышали постепенно — скажем, на 10 гривен ежегодно. Однако последний раз тарифы менялись еще в 2022 году, поэтому накопленные расходы заставили компании скорректировать ценовую политику более решительно.

Итак, подорожание проезда в Киевской области стало неизбежным шагом для сохранения транспортной доступности.

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