Нова система оплати за проїзд у Миколаєві також пропонує гнучкі варіанти проїзних квитків

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві зробила пересування містом значно зручнішим для мешканців і гостей, повідомляє Politeka.

Завдяки впровадженню єдиного QR-коду, що підтримується всіма українськими банками, лише у квітні 2025 року пасажири здійснили понад 207 тисяч оплат за проїзд у міському електротранспорті. Це підтверджує ефективність новації та її популярність серед населення.

Система дозволяє сплачувати за проїзд у кілька кліків: достатньо просканувати QR-код, обрати потрібну картку у Google Pay або Apple Pay і підтвердити транзакцію. Така форма розрахунку суттєво економить час, позбавляє потреби мати готівку і прискорює посадку до транспорту.

Однією з головних переваг нової системи стало введення 90-хвилинного єдиного тарифу. Тобто, після платежу 8 гривень за поїздку, пасажир може вільно пересідати між різними видами електротранспорту без додаткових витрат упродовж півтори години. Це значно вигідніше, ніж разова поїздка за паперовим квитком, який коштує 10 гривень.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві також пропонує гнучкі варіанти проїзних квитків: на 7, 15 або 30 днів, а також студентські, туристичні (на 1 чи 2 доби) та безлімітні проїзні на весь електротранспорт. Усі ці варіанти доступні в електронному форматі, що спрощує їх придбання та використання.

Крім того, для власників карток з державною програмою кешбеку передбачено автоматичне зарахування частини витрат, якщо картка підключена до цифрових гаманців. Це додає ще одну перевагу для тих, хто користується сучасними засобами оплати.

Офіційна інформація про тарифи, види квитків і часті питання доступна на сайті КП "Миколаївелектротранс".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.