Часто виникає ситуація, коли основний отримувач субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області вмирає, а виплати вже було призначено.

Українці, які не мають змоги самостійно сплачувати за комуналку, можуть скористатися підтримкою у вигляді субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, кому можуть виплатити пільгу заднім числом.

Однак часто виникає ситуація, коли основний отримувач субсидії помирає, а виплати вже були призначені, але ще не надійшли. У такому випадку законодавство передбачає можливість отримання цих коштів іншими членами родини або домогосподарства, якщо вони були враховані під час розрахунку субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області.

Важливо знати, що невиплачена пільга не переходить у спадок, тобто вона не підлягає розподілу у порядку спадкування. Водночас, член родини чи співмешканець померлого, який був включений у домогосподарство, має право звернутися за виплатою вже призначеної, але не перерахованої суми.

Це передбачено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21 жовтня 1995 року (пункт 3).

Щоб скористатися цим правом, необхідно дотриматися чітко визначених умов:

Звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання не пізніше ніж через три місяці з дня смерті основного одержувача .

. Подати відповідний пакет документів.

Для оформлення виплати потрібно мати при собі:

Свідоцтво про смерть особи, яка отримувала субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області.

особи, яка отримувала субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області. Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт або ID-картку).

заявника (паспорт або ID-картку). Банківські реквізити для перерахування коштів – це має бути рахунок, відкритий на ім’я заявника у будь-якому українському банку.

Цей порядок дозволяє уникнути втрати вже призначених коштів та забезпечити безперервність соціальної підтримки для членів родини, які залишилися без основного одержувача субсидії. Якщо у вас виникли додаткові питання — зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України або проконсультуйтеся через офіційні канали зв'язку.

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