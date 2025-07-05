Новая система оплаты за проезд в Николаеве также предлагает гибкие варианты проездных билетов.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве сделала передвижение по городу значительно более удобным для жителей и гостей, сообщает Politeka.

Благодаря внедрению единого QR-кода, поддерживаемого всеми украинскими банками, только в апреле 2025 года пассажиры произвели более 207 тысяч оплат за проезд в городском электротранспорте. Это подтверждает эффективность новации и его популярность у населения.

Система позволяет платить за проезд в несколько кликов: достаточно просканировать QR-код, выбрать нужную карту в Google Pay или Apple Pay и подтвердить транзакцию. Такая форма расчета существенно экономит время, лишает потребности иметь наличные деньги и ускоряет посадку в транспорт.

Одним из главных преимуществ новой системы стало введение 90-минутного единого тарифа. То есть, после платежа 8 гривен за поездку, пассажир может свободно пересаживаться между разными видами электротранспорта без дополнительных расходов в течение полутора часов.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве предлагает гибкие варианты проездных билетов: на 7, 15 или 30 дней, а также студенческие, туристические (на 1 или 2 суток) и безлимитные проездные на весь электротранспорт. Все эти варианты доступны в электронном формате, что упрощает их приобретение и использование.

Кроме того, для владельцев карт с государственной программой кэшбека предусмотрено автоматическое зачисление части расходов, если карта подключена к цифровым кошелькам. Это придает еще одно преимущество для тех, кто пользуется современными средствами оплаты.

Официальная информация о тарифах, видах билетов и частых вопросах доступна на сайте КП "Николаевэлектротранс".

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