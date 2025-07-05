Нова система оплати за проїзд в Ужгороді є важливим кроком до ефективнішої та прозорішої роботи громадського транспорту.

З 1 липня 2025 року в Ужгороді офіційно стартувала нова система оплати за проїзд у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Відтепер усі пасажири — незалежно від віку, статусу чи наявності пільг — зобов’язані підтверджувати оплату або право на безкоштовний проїзд виключно через валідатори, встановлені біля входу до автобусів.

Валідатор — це електронний пристрій, який зчитує банківські та транспортні картки або QR-квитки. При успішній валідації система видає звуковий сигнал і відображає підтвердження на екрані. Також вони зафіксують спробу уникнути платежу або неправильне використання пільгових карт.

Фахівці наголошують: під час тестового періоду виявлено труднощі у користуванні пристроями, зокрема — у годину пік. Багато пасажирів не знайомі з алгоритмом оплати. Наприклад, щоб оплатити одразу за кількох осіб, необхідно спершу ввести кількість пасажирів, а вже потім прикладати банківську картку. При цьому пільгова — не спрацює, якщо її прикласти двічі поспіль, а недійсні— система не зчитує.

Пасажири, які не провалідувались або не підтвердили пільгу, можуть бути оштрафовані. До кінця 2025 року триватиме перехідний період: оплатити готівкою ще можна у водія — з обов’язковим отриманням паперового квитка. Але з 2026 року оплатити проїзд можна буде лише безготівково.

Як зазначив директор департаменту транспорту Петро Бобик, нова система оплати за проїзд в Ужгороді — важливий крок до ефективнішої та прозорішої роботи громадського транспорту.

Станом на липень валідаторами обладнано всі 40 комунальних автобусів «Електрон» і 27 приватних. Ще один — у процесі доукомплектації. До 1 вересня всі ужгородські школярі отримають персональні транспортні картки.

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