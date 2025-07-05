Новая система оплаты за проезд в Ужгороде является важным шагом к более эффективной и прозрачной работе общественного транспорта.

С 1 июля 2025 г. в Ужгороде официально стартовала новая система оплаты за проезд в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Теперь все пассажиры — независимо от возраста, статуса или наличия льгот — обязаны подтверждать оплату или право на бесплатный проезд исключительно через валидаторы, установленные у входа в автобусы.

Валидатор — это электронное устройство, считывающее банковские и транспортные карты или QR-билеты. При успешной валидации система издает звуковой сигнал и отображает подтверждение на экране. Также они зафиксируют попытку избежать платежа или неправильного использования льготных карт.

Специалисты отмечают: во время тестового периода выявлены трудности в пользовании устройствами, в частности, в час пик. Многие пассажиры не знакомы с алгоритмом оплаты. Например, чтобы оплатить сразу несколько человек, необходимо сначала ввести количество пассажиров, а уже потом прикладывать банковскую карту. При этом льготная – не сработает, если ее приложить дважды подряд, а недействительные – система не считывает.

Пассажиры, которые не проваливались или не подтвердили льготу, могут быть оштрафованы. До конца 2025 года продлится переходный период: оплатить наличными можно у водителя — с обязательным получением бумажного билета. Но с 2026 года оплатить проезд можно будет только безналично.

Как отметил директор департамента транспорта Петр Бобик, новая система оплаты за проезд в Ужгороде — важный шаг к более эффективной и прозрачной работе общественного транспорта.

По состоянию на июль валидаторами оборудованы все 40 коммунальных автобусов "Электрон" и 27 частных. Еще один – в процессе доукомплектации. До 1 сентября все ужгородские школьники получат персональные транспортные карты.

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