Виплати для ВПО в Харківській області та інших регіонах будуть продовжені після перевірок лише в деяких випадках.

Виплати для ВПО в Харківській області можуть бути припинені після маштабних перевірок, що розпочинаються з липня, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Так, посилюється контроль над одержувачами допомоги, і вже з 1 липня 2025 року розпочинається щомісячна верифікація місця перебування осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з новими правилами, право на отримання виплати для ВПО в Харківській області та інших регіонах України буде залежати від дотримання умов перебування в Україні. У разі тривалого виїзду за кордон — більше 90 днів поспіль — без документально підтверджених поважних причин, особа втрачає статус ВПО.

До виняткових обставин, за яких перебування за межами України може бути визнане допустимим, належать: необхідність лікування за кордоном, участь у службовому відрядженні або стажуванні, оздоровлення дітей, догляд за хворою дитиною, смерть близького родича, участь у судовому процесі тощо.

Всі ці обставини обов’язково повинні бути офіційно підтверджені відповідними документами — медичними довідками, листами-запрошеннями, судовими повістками чи іншими доказами. Тоді виплати для ВПО в Харківській області та інших регіонах будуть продовжені.

Ці обмеження мають на меті зосередити державну підтримку на тих, хто фізично перебуває в Україні й потребує її в умовах складної гуманітарної ситуації. До прикладу, з 2022 року перелік областей, жителі яких мають право на оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, значно розширено. Тепер він охоплює більшість територій на сході, півдні та в центральній частині країни.

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