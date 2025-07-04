Выплаты для ВПЛ в Харьковской области и других регионах будут продолжены после проверок только в некоторых случаях.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области могут быть прекращены после масштабных проверок, начинающихся с июля, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Так, ужесточается контроль над получателями помощи, и уже с 1 июля 2025 года начинается ежемесячная верификация места нахождения лиц со статусом внутренне перемещенных лиц.

Согласно новым правилам право на получение выплаты для ВПЛ в Харьковской области и других регионах Украины будет зависеть от соблюдения условий пребывания в Украине. В случае длительного выезда за границу – более 90 дней подряд – без документально подтвержденных уважительных причин, лицо теряет статус ВПЛ.

К исключительным обстоятельствам, при которых пребывание за пределами Украины может быть признано допустимым, относятся : необходимость лечения за границей, участие в служебной командировке или стажировке, оздоровление детей, уход за больным ребенком, смерть близкого родственника, участие в судебном процессе.

Все эти обстоятельства обязательно должны быть официально подтверждены соответствующими документами – медицинскими справками, письмами-приглашениями, судебными повестками или другими доказательствами. Тогда выплаты для ВПЛ в Харьковской области и других регионах будут продолжены.

Эти ограничения направлены на сосредоточение государственной поддержки на тех, кто физически находится в Украине и нуждается в условиях сложной гуманитарной ситуации. К примеру, с 2022 года список областей, жители которых имеют право на оформление статуса внутренне перемещенного лица, значительно расширен. Теперь он охватывает большинство территорий на востоке, юге и центральной части страны.

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