Прогноз погоди в Україні на тиждень з 7 по 13 липня зробили синоптики та розповіли про сюрпризи.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 7 по 13 липня склали синоптики та розкрили, чого варто чекати найближчим часом, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів.

Європейська спека цими днями дісталася й України. Синоптики кажуть, що вся справа у полі підвищеного тиску, що наразі запанувало в Україні. Це сприяє розсіюванню хмар та швидкому зростанню температури повітря. Синоптик Наталія Голеня зробила розширений прогноз погоди в Україні на тиждень з 7 по 13 липня та розповіла, як довго триматиметься в країні спека.

7–8 числа – повернення спеки по всій території, середній температурний показник становитеме +28°C. З 8 та по 10 число — +32…+33°C в центральній частині, у крайових південних районах прогріє — до +35°C.

Синоптики Meteoprog також зробили прогноз погоди в Україні на тиждень з 7 по 13 липня. Вони попередили, що на Півдні та Сході очікується найвища температура, можливі суховії та підвищена пожежна небезпека. У центральних областях — спекотна погода з періодичними грозами; на Заході температури будуть дещо нижчі, можливі локальні грози. Тим часом у північних областях — помірна спека з періодичними опадами.

Своєю чергою завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що тиждень має бути теплішим за кліматичну норму. І саме липень має бути найбільш спекотним за весь рік.

Разом з тим експертка згадала й про конвективні опади. Вона теж стверджує, що в Північних та Західних регіонах країни варто очікувати грози.

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