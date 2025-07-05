Жителі передмість столиці знову змушені переоцінювати свої витрати на дорогу через чергове подорожчання проїзду в Київській області.

Особливо гостро подорожчання проїзду в Київській області відчули мешканці Обухова, Українки та навколишніх сіл, повідомляє Politeka.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» офіційно підняв ціни ще на початку року. Тепер дорога з Українки чи Обухова до столичних Видубичів коштує 70 гривень.

Здається, що це не дуже велика сума, якщо їхати раз на тиждень, але для тих, хто кожного дня прямує на роботу, навчання або возить на гуртки, це вже суттєва частина сімейного бюджету, яку доводиться відкладати на транспорт.

Окрім цих напрямків,подорожчання проїзду в Київській області зачепило й інші маршрути. Наприклад, подорож з Долини до Києва тепер обходиться у 115 гривень за квиток. Люди не приховують свого невдоволення через такі зміни, але перевізники пояснюють ситуацію цілком обʼєктивно.

Ціни на пальне за останній час стрімко зросли, як і вартість запчастин, страхування, податки, ремонт транспорту та зарплати водіям. Всі ці фактори не залишили їм іншого вибору, окрім як підвищити розцінки, аби утримати роботу маршрутів у стабільному режимі.

Водії зізнаються, що подорожчання проїзду в Київській області не є чиїмось бажанням отримати більший прибуток. Це скоріше необхідний крок, щоб зберегти транспортну мережу живою і не допустити скорочення або навіть закриття маршрутів.

Адже з колишніми розцінками неможливо було підтримувати якість послуг і покривати реальні витрати. За словами голови Асоціації перевізників регіону Олексія Павленка, ситуацію можна було б пом’якшувати, піднімаючи ціни поступово, наприклад, на десять гривень щороку.

Проте у нас востаннє ціни змінювалися ще у 2022 році. З того часу собівартість перевезень зросла у кілька разів, а ціна квитка залишалася на рівні, який не відповідав реальним витратам перевізників.

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