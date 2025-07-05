Особо остро подорожание проезда в Киевской области почувствовали жители Обухова, Украинки и окрестных сел, сообщает Politeka.
Перевозчик ООО «Обуховтранс» официально поднял цены еще в начале года. Теперь дорога из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи стоит 70 гривен.
Кажется, что это не очень большая сумма, если ехать раз в неделю, но для тех, кто каждый день следует на работу, обучение или возит на кружки, это уже существенная часть семейного бюджета, которую приходится откладывать на транспорт.
Кроме этих направлений, подорожание проезда в Киевской области задело и другие маршруты. К примеру, путешествие из Долины в Киев теперь обходится в 115 гривен за билет. Люди не скрывают своего недовольства из-за таких изменений, но перевозчики объясняют ситуацию вполне объективно.
Цены на горючее за последнее время стремительно выросли, как стоимость запчастей, страхование, налоги, ремонт транспорта и зарплаты водителям. Все эти факторы не оставили им другого выбора, кроме повышения расценок, чтобы удержать работу маршрутов в стабильном режиме.
Водители признаются, что подорожание проезда в Киевской области не является чьим-то желанием получить большую прибыль. Это, скорее, необходимый шаг, чтобы сохранить транспортную сеть живой и не допустить сокращения или даже закрытия маршрутов.
Ведь по прежним расценкам невозможно было поддерживать качество услуг и покрывать реальные затраты. По словам главы Ассоциации перевозчиков региона Алексея Павленко, ситуацию можно было бы смягчать, поднимая стоимость постепенно, например, на десять гривен каждый год.
Однако у нас последний раз цены менялись еще в 2022 году. С тех пор себестоимость перевозок выросла в несколько раз, а цена билета оставалась на уровне, не соответствующем реальным расходам перевозчиков.
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