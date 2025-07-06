Прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 июля сделали синоптики и рассказали о сюрпризах.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 июля составили синоптики и раскрыли, чего следует ждать в ближайшее время, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов.

Европейская жара на днях досталась и Украине. Синоптики говорят, что все дело в поле повышенного давления, которое воцарилось в Украине. Это способствует рассеиванию облаков и быстрому росту температуры воздуха. Синоптик Наталья Голеня сделала расширенный прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 июля и рассказала, как долго будет держаться в стране жара.

7–8 числа – возврат жары по всей территории, средний температурный показатель составляет +28°C. С 8 и по 10 число – +32…+33°C в центральной части, в краевых южных районах прогреет – до +35°C.

Синоптики Meteoprog также сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 июля. Они предупредили, что на Юге и Востоке ожидается самая высокая температура, возможные суховины и повышенная пожарная опасность. В центральных областях – жаркая погода с периодическими грозами; на Западе температуры будут несколько ниже, возможны локальные грозы. Между тем в северных областях умеренная жара с периодическими осадками.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что неделя должна быть теплее климатической нормы. И именно июль должен быть самым жарким за весь год.

Вместе с тем эксперт вспомнила и о конвективных осадках. Она тоже утверждает, что в Северных и Западных регионах страны следует ожидать грозы.

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