Прогноз погоди у Києві на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє спекотні дні з перепадами до прохолоди та погодними сюрпризами.

Прогноз погоди у Києві на тиждень з 7 по 13 липня зробили синоптики та попередили українців про найспекотніші дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 7 по 13 липня. Тиждень у столиці розпочнеться з теплоти. У понеділок, 7-ого числа: небо у столиці буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +20 до +33°C.

Вівторок, 08.07: майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися злива. Денна температура сягне +33°C.

У середу, 09.07: прогнозують тепло та температуру в межах від +21 до +27°C. Нічна злива із грозою продовжуватиме йти вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері вони знову розпочнуться.

У четвер, 10.07: синоптики обіцяють від 20 до 24 градусів зі знаком "+". Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

В п'ятницю 11 липня: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Стопчики термометрів піднімуться до +21 градусів.

В суботу 12.07: температура протримається на рівні +25 градусів. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.

Неділя 13.07: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Протримається від +17 до +24. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє спекотні дні з погодними сюрпризами.



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