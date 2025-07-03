Графік відключення газу в Харківській області затверджений для покращення якості послуг та надійності газопостачання.

У Чугуєві тимчасово припинять газопостачання відповідно до графіка відключення газу в Харківській області, повідомляє Politeka.

10 липня 2025 року частина жителів міста Чугуїв на Харківщині тимчасово залишаться без газопостачання. Таку інформацію надають у Харківській філії «Газмережі». Фахівці проводитимуть планові роботи з метою забезпечення стабільного та безпечного розподілу газу серед споживачів.

З 09:00 10 липня без газу залишаться мешканці наступних вулиць міста: Абрикосова, Вишнева, Будівельників, Козацька, Космонавтів, Листяна, Молодіжна, Промислова (будинки №10–34), а також провулок Рятувальників. Відновлення постачання планується розпочати з 10:00 11 липня, після завершення усіх необхідних ремонтних та профілактичних робіт.

Мешканців просять забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання. Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути затримок і забезпечить безпеку під час проведення робіт.

Графік відключення газу в Харківській області затверджений для покращення якості послуг та надійності газопостачання. У жителів просять вибачення за тимчасові незручності і дякують за розуміння.

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