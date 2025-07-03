Безкоштовні ліки для пенсіонерів у Харкові стали реальною підтримкою для літніх людей, які часто змушені економити на найнеобхіднішому.

Безкоштовні препарати для пенсіонерів у Харкові можна отримати через програму "Доступні ліки 2025", повідомляє Politeka.

Ця ініціатива працює по всій країні й охоплює понад шістсот препаратів. Уряд запровадив її ще у 2017 році. Тоді до списку входили лише найнеобхідніші пігулки для людей із серцево-судинними хворобами, діабетом другого типу та бронхіальною астмою.

Зараз перелік значно ширший, а в 2025 році його ще й доповнили 52 новими позиціями. Для участі в програмі достатньо бути старше шістдесяти років. Безкоштовні ліки для пенсіонерів у Харкові охоплюють лікування не лише хронічних хвороб серця чи діабету.

У списку також є препарати проти епілепсії, глаукоми, психічних розладів, хвороби Паркінсона, хронічних захворювань дихальної системи та цереброваскулярних порушень.

Додали й медикаменти для лікування ендокринних, аутоімунних і запальних захворювань. Програма передбачає навіть ліки для профілактики інсультів, інфарктів і надання паліативної допомоги.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що перелік складали з урахуванням статистики смертності та захворюваності серед українців. Саме тому він орієнтований на ті діагнози, які найчастіше ставлять лікарі пацієнтам у віці.

Щоб отримати безкоштовні ліки для пенсіонерів у Харкові, спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря. Якщо з ним укладено декларацію, він випише електронний рецепт.

Далі пацієнт отримає смс з номером рецепта і персональним кодом. Після цього залишається знайти аптеку, яка бере участь у програмі. Впізнати її легко — на вітрині має бути відповідна позначка.

У самій аптеці достатньо сказати провізору номер рецепта з повідомлення на телефоні. Далі спеціаліст розповість, які медикаменти є в наявності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.