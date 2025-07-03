Бесплатные лекарства для пенсионеров в Харькове стало реальной поддержкой для пожилых людей, которые часто вынуждены экономить на самом необходимом.

Бесплатные препараты для пенсионеров в Харькове можно получить через программу "Доступные лекарства 2025", сообщает Politeka.

Эта инициатива работает по всей стране и охватывает более шестисот препаратов. Правительство ввело ее еще в 2017 году. Тогда в список входили только самые необходимые таблетки для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой.

Сейчас список значительно шире, а в 2025 году его еще и дополнили 52 новыми позициями. Для участия в программе достаточно быть старше шестидесяти лет. Бесплатные лекарства для пенсионеров в Харькове охватывает лечение не только хронических заболеваний сердца или диабета.

В списке есть препараты против эпилепсии, глаукомы, психических расстройств, болезни Паркинсона, хронических заболеваний дыхательной системы и цереброваскулярных нарушений.

Добавили и медикаменты для лечения эндокринных, аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Программа предусматривает даже медикаменты для профилактики инсультов, инфарктов и паллиативной помощи.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что список составляли с учетом статистики смертности и заболеваемости среди украинцев. Именно поэтому он ориентирован на те диагнозы, которые чаще всего врачи ставят пациентам в возрасте.

Чтобы получить бесплатные лекарства для пенсионеров в Харькове, сначала нужно обратиться к семейному врачу. Если с ним заключена декларация, он выпишет электронный рецепт.

Далее пациент получит смс с номером рецепта и персональным кодом. После этого остается найти аптеку, участвующую в программе. Узнать ее легко – на витрине должна быть соответствующая отметка.

В самой аптеке достаточно сказать провизору номер рецепта из сообщения на телефоне. Далее специалист расскажет, какие медикаменты есть в наличии.

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