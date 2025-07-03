График отключения газа в Харьковской области утвержден для улучшения качества услуг и надежности газоснабжения.

В Чугуеве временно прекратят газоснабжение в соответствии с графиком отключения газа в Харьковской области, сообщает Politeka.

10 июля 2025 часть жителей города Чугуев на Харьковщине временно останутся без газоснабжения. Такую информацию предоставляют в Харьковском филиале «Газсети». Специалисты будут проводить плановые работы для обеспечения стабильного и безопасного распределения газа среди потребителей.

С 09:00 10 июля без газа останутся жители следующих улиц города: Абрикосовая, Вишневая, Строителей, Казацкая, Космонавтов, Листяна, Молодежная, Промышленная (дома №10-34), а также переулок Спасателей. Восстановление снабжения планируется начать с 10 часов утра 11 июля, после завершения всех необходимых ремонтных и профилактических работ.

Жителей просят обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать задержек и обеспечит безопасность при проведении работ.

График отключения газа в Харьковской области утвержден для улучшения качества услуг и надежности газоснабжения. У местных жителей просят прощения за временные неудобства и благодарят за понимание.

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