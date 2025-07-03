Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 5–6 липня свідчить про те, що ясні та теплі умови переважатимуть у більшості регіонів, повідомляє Politeka.

У Харкові 5 липня очікується похмурий ранок, який поступиться місцем ясному дню, а ввечері небо знову затягнеться хмарами. Температура вдень сягатиме +24°C, вітер слабкий, без опадів. Народний прогноз радить спостерігати за місяцем та туманом — вони вказують на хороший урожай. 6-го погода знову буде ясною, вдень до +26°C, хмарність можлива лише короткочасно.

В Одесі 5 липня небо буде ясним увесь день, температурні показники піднімуться до +31°C, вологість середня, опади малоймовірні. Наступного дня, 6-го, також ясність з невеликим затягуванням хмар увечері, температура вдень до +28°C. Народні прикмети наголошують на поведінку ворон — якщо вони летять під хмари, варто чекати негоди.

Львів зустріне 5 числа ясною погодою без опадів, вдень до +24°C, вночі прохолодніше. 6-го небо залишиться безхмарним, температура вдень підніметься до +29°C. Народний прогноз нагадує про спостереження за воронами для передбачення погоди.

У Києві 5 липня ранок почнеться з прояснень, проте вдень небо буде хмарним, температура підніметься до +25°C, опадів не очікується. 6-го день буде похмурим, але ввечері хмари розсіються, стовпчики термометрів вдень сягатиме +28°C. Народні прикмети також радять звертати увагу на поведінку ворон.

Загалом, прогноз погоди в Україні на ці вихідні обіцяє тепло та мінімум опадів. Лише ввечері та у другій половині дня можливі короткочасні хмарності, але без дощів.

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