Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

Прогноз погоды в Украине на выходные 5-6 июля свидетельствует о том, что ясные и теплые условия будут преобладать в большинстве регионов, сообщает Politeka.

В Харькове 5 июля ожидается пасмурное утро, которое уступит место ясному дню, а вечером небо снова затянется облаками. Температура днем ​​будет +24°C, ветер слабый, без осадков. Народный прогноз советует наблюдать за луной и туманом – они указывают на хороший урожай. 6-го погода снова будет ясной, днем ​​до +26°C, облачность возможна лишь кратковременно.

В Одессе 5 июля небо прояснится весь день, температурные показатели поднимутся до +31°C, влажность средняя, ​​осадки маловероятны. На следующий день, 6-го, также ясно с небольшой затяжкой облаков вечером, температура днем ​​до +28°C. Народные приметы отмечают поведение ворон - если они летят под облака, следует ожидать непогоды.

Львов встретит 5 числа без осадков, днем ​​до +24°C, ночью прохладнее. 6-го небо остается безоблачным, температура днем ​​поднимется до +29°C. Народный прогноз напоминает о наблюдениях за воронами для предсказания погоды.

В Киеве 5 июля утро начнется с прояснений, но днем ​​небо будет облачным, температура поднимется до +25°C, осадков не ожидается. 6-го день будет пасмурным, но вечером облака рассеются, столбики термометров днем ​​достигают +28°C. Народные приметы также советуют обращать внимание на поведение ворон.

В целом прогноз погоды в Украине на эти выходные обещает тепло и минимум осадков. Лишь вечером и во второй половине дня возможны кратковременные облачности, но без дождей.

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