Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на суботу, 5 липня, обіцяє переважно ясні умови після похмурого ранку, повідомляє Politeka.

Сонце з’явиться вже вдень, а температурні показники піднімуться до +24°C, хоча вечір принесе знову хмарність. Опадів не очікується. Температура вночі становитиме близько +20°C, а вранці повітря прогріється до +21°C.

Атмосферний тиск буде стабільним — близько 747–749 мм рт. ст., вологість знизиться з ранку (74%) до 45% вдень і підвищиться увечері (63%). Вітер помірний, до 4,7 м/с у другій половині дня. За останні 130 років максимальна температура 5 липня сягала +35°C (2024 року), а мінімальна — +8°C (1976).

Народний прогноз говорить, що в цей день пращури очікували на дощ, який обіцяв хороший урожай хлібів. Також увагу звертали на місяць ввечері — його «грайливість» віщувала врожай, а ранковий туман над водою передбачав гарну погоду.

Неділя, 6 липня, у Харкові буде ясною з невеликою хмарністю вдень і температурою до +26°C. Вночі повітря охолоне до +15°C, а вранці знову прогріється до +21°C.

Атмосферний тиск коливатиметься близько 749–751 мм рт. ст., вологість буде низькою — від 33% до 80%, а вітер слабкий — до 1,6 м/с. Опадів також не передбачається. За останні 130 років у цей день максимальна температурні показники досягали +34,4°C (2020), а мінімальна — +9°C (1976).

Прогноз погоди у Харкові на 5-6 липня — це теплі, сонячні дні з мінімумом хмар та без опадів, що створює ідеальні умови для відпочинку і планування заходів на відкритому повітрі.

Отже вихідні будуть комфортними для прогулянок на свіжому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.