Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 5 июля, обещает преимущественно ясные условия после пасмурного утра, сообщает Politeka.

Солнце появится уже днем, а температурные показатели поднимутся до +24 ° C, хотя вечер принесет снова облачность. Осадков не ожидается. Температура ночью будет около +20°C, а утром воздух прогреется до +21°C.

Атмосферное давление будет стабильным – около 747–749 мм рт. ст., влажность снизится с утра (74%) до 45% днем ​​и повысится вечером (63%). Ветер умеренный, до 4,7 м/с во второй половине дня. За последние 130 лет максимальная температура 5 июля достигала +35 ° C (2024), а минимальная - +8 ° C (1976).

Народный прогноз гласит, что в этот день ожидали дождя, который обещал хороший урожай хлебов. Также внимание обращали на луну вечером — его «игривость» предвещала урожай, а утренний туман над водой предполагал хорошую погоду.

Воскресенье, 6 июля, в Харькове будет облачно с небольшой облачностью днем ​​и температурой до +26°C.

Атмосферное давление будет колебаться около 749-751 мм рт. ст., влажность будет низкой – от 33% до 80%, а ветер слабый – до 1,6 м/с. Осадков тоже не предполагается. За последние 130 лет в этот день максимальные температурные показатели достигали +34,4°C (2020), а минимальная — +9°C (1976).

Прогноз погоды в Харькове на 5-6 июля – это теплые, солнечные дни с минимумом облаков и без осадков, что создает идеальные условия для отдыха и планирования мероприятий на открытом воздухе.

Итак, выходные будут комфортными для прогулок на свежем воздухе.

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