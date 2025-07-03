Робота для пенсіонерів у Полтаві є можливістю не лише отримувати стабільний дохід, а й залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонує актуальні вакансії з офіційним працевлаштуванням і гнучкими умовами, повідомляє Politeka.

Серед них — водій таксі на авто компанії TaxiPark, продавець-консультант у LightMaster Group та покоївка-прибиральниця у готелі Роял.

Компанія TaxiPark пропонує водіям таксі роботу на сучасних авто Peugeot 301 (газ/бензин) з виплатою 65% від каси та щотижневими зарплатами. Водіям з категорією В, досвідом або без нього, пропонується комфортний графік, підмінний транспорт при поломках і можливість працювати у дружньому колективі. Перевага надається ветеранам та пенсіонерам.

LightMaster Group шукає продавця-консультанта зі ставкою 22 000–25 000 грн, який консультуватиме клієнтів з питань світлотехнічної продукції, проводитиме презентації та допомагатиме з вибором обладнання. Робота передбачає офіційне працевлаштування, гнучкий графік і можливість кар’єрного росту. Компанія також відкрита до кандидатів-пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.

Готель Роял Полтава запрошує покоївку-прибиральницю з зарплатою 12 000–15 000 грн. Обов’язки включають прибирання номерів і загальних зон, контроль гігієнічних засобів та дбайливе ставлення до майна готелю. Вік і досвід не є вирішальними — важлива відповідальність, охайність і бажання працювати. Готель гарантує офіційне працевлаштування, навчання та дружню атмосферу.

Робота для пенсіонерів у Полтаві — це можливість не лише отримувати стабільний дохід, а й залишатися активними, спілкуватися з колегами та клієнтами, а також відчувати свою важливість у команді. За детальною інформацією звертайтесь за контактами роботодавців.

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