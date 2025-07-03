Работа для пенсионеров в Полтаве это возможность не только получать стабильный доход, но и оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Полтаве предлагает актуальные вакансии с официальным трудоустройством и гибкими условиями, сообщает Politeka.

Среди них водитель такси на авто компании TaxiPark, продавец-консультант в LightMaster Group и горничная-уборщица в отеле Роял.

Компания TaxiPark предлагает водителям такси работу на современных авто Peugeot 301 (газ/бензин) с выплатой 65% от кассы и еженедельными зарплатами. Водителям с категорией В, опытом или без него предлагается комфортный график, подменный транспорт при поломках и возможность работать в дружественном коллективе. Предпочтение отдается ветеранам и пенсионерам.

LightMaster Group ищет продавца-консультанта со ставкой 22 000–25 000 грн, который будет консультировать клиентов по светотехнической продукции, проводить презентации и помогать с выбором оборудования. Работа подразумевает официальное трудоустройство, гибкий график и возможность карьерного роста. Компания также открыта к кандидатам-пенсионерам, студентам и людям с инвалидностью.

Отель Роял Полтава приглашает горничную-уборщицу с зарплатой 12 000–15 000 грн. Обязанности включают: уборка номеров и общих зон, контроль гигиенических средств и бережное отношение к имуществу отеля. Возраст и опыт не являются решающими — важна ответственность, аккуратность и желание работать. Отель гарантирует официальное трудоустройство, обучение и дружескую атмосферу.

Работа для пенсионеров в Полтаве — это возможность не только получать стабильный доход, но оставаться активными, общаться с коллегами и клиентами, а также чувствовать свою важность в команде. За подробной информацией обращайтесь за контактами работодателей.

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