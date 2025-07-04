Робота для пенсіонерів у Харкові є шансом не лише отримати стабільний дохід, а й залишатися активними, корисними для суспільства.

Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує актуальні вакансії з офіційним працевлаштуванням і соціальними гарантіями, повідомляє Politeka.

Усі роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, повний соцпакет та дружню команду.

Медична частина №43 філії ЦОЗ ДКВС України шукає асистента фармацевта з зарплатою від 12 000 до 15 000 гривень. Робота передбачає приймання, зберігання і видачу медикаментів, ведення документації, контроль термінів придатності та консультації співробітників.

Важливо мати вищу медичну або фармацевтичну освіту, але досвід роботи необов’язковий — компанія готова навчати. Особлива увага приділяється кандидатам-пенсіонерам, людям з інвалідністю та ветеранам.

Компанія OKKO у Солоницівці пропонує посаду прибиральниці АЗК з офіційним працевлаштуванням і медичним страхуванням. Зарплата становить 10 000 грн, є оплачувана відпустка і лікарняний. Працювати доведеться у дружньому колективі, що підтримує один одного, адже OKKO — важливий український бізнес для життєзабезпечення країни.

У магазині K&J constructions material на проспекті Архітектора Альошина шукають продавця-консультанта з зарплатою від 17 000 до 27 000 гривень. Вакансія підійде для пенсіонерів, які готові працювати у роздрібній торгівлі, консультувати покупців, приймати товар і підтримувати порядок. Графік передбачає два вихідні на тиждень і щотижневі виплати, а також можливість впливати на розмір заробітку через ставку, відсотки та премії.

Робота для пенсіонерів у Харкові — це шанс не лише отримати стабільний дохід, а й залишатися активними, корисними для суспільства і частиною команди з комфортними умовами. За додатковою інформацією звертайтесь до контактних осіб роботодавців.

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