Така робота для пенсіонерів у Дніпрі підійде для тих, які шукають надійне місце з гідними умовами.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонує кілька привабливих вакансій, повідомляє Politeka.

Серед найпопулярніших пропозицій — комплектувальник на склад, адміністратор з орендної нерухомості та продавець-консультант. Всі посади передбачають офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість стабільного заробітку.

Компанія SAV-ORBICO шукає комплектувальника на склад із заробітною платою від 18 000 гривень плюс понаднормові. Це міжнародний дистрибутор відомих брендів, таких як Ariel, Tide, Pampers та інших.

Обов'язки передбачають уважність, акуратність, розвантажування, викладку товару та комплектування замовлень за накладними. Графік — три дні вдень, три дні вночі, три дні вихідних. Роботодавець забезпечує спецодяг і комфортні умови праці. В компанії відкрито вакансію для пенсіонерів у Дніпрі, готових до активної роботи.

ТОВ «Дніпруніверсал» пропонує вакансію адміністратора з орендної нерухомості із зарплатою 15 000 гривень. Основні обов’язки — укладання договорів, ведення звітності, контроль оплат, адміністративна підтримка орендних процесів. Графік — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

Мережа магазинів Hop Hey запрошує продавців-консультантів із зарплатою 22 300–26 400 гривень. Робота в магазині із стабільним графіком 3/3 або 2/2, оплачуваним навчанням та можливістю кар’єрного зростання. Основні завдання — обслуговування клієнтів, праця з товаром та підтримка порядку в магазині.

Така робота для пенсіонерів у Дніпрі підійде для тих, які шукають надійне місце з гідними умовами. За детальною інформацією варто звертатись безпосередньо до роботодавців.

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