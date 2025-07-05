Такая работа для пенсионеров в Днепре подойдет для ищущих надежное место с достойными условиями.

Работа для пенсионеров в Днепре предлагает несколько интересных вакансий, сообщает Politeka.

Среди самых популярных предложений – комплектовщик на склад, администратор по арендной недвижимости и продавец-консультант. Все должности подразумевают официальное трудоустройство, социальные гарантии и возможность стабильного заработка.

Компания SAV-ORBICO ищет комплектующего на склад с заработной платой от 18 000 гривен плюс сверхурочные. Это международный дистрибьютор известных брендов, таких как Ariel, Tide, Pampers и другие.

Обязанности предусматривают внимательность, аккуратность, разгрузку, выкладку товара и комплектование заказов по накладным. График – три дня днем, три дня ночью, три дня выходных. Работодатель обеспечивает спецодежду и комфортные условия труда. В компании открыта вакансия для пенсионеров в Днепре, готовых к активной работе.

ООО «Днепроуниверсал» предлагает вакансию администратора по арендной недвижимости с зарплатой 15 000 гривен. Основные обязанности – заключение договоров, ведение отчетности, контроль оплат, административная поддержка арендных процессов. График – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, официальное трудоустройство и социальные гарантии.

Сеть магазинов Hop Hey приглашает продавцов-консультантов с зарплатой 22 300–26 400 гривен. Работа в магазине со стабильным графиком 3/3 или 2/2, оплачиваемым обучением и возможностью карьерного роста. Основные задачи – обслуживание клиентов, труд с товаром и поддержание порядка в магазине.

Такая работа для пенсионеров в Днепре подойдет для ищущих надежное место с достойными условиями. За подробной информацией следует обращаться непосредственно к работодателям.

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