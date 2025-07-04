Робота для пенсіонерів у Києві пропонується з урахуванням потреб.

Робота для пенсіонерів у Києві пропонує актуальні вакансії із офіційним працевлаштуванням і гнучкими умовами, повідомляє Politeka.

У Києві відкрито кілька пропозицій, які підходять для пенсіонерів, студентів і людей з інвалідністю. Серед актуальних вакансій – слюсар механоскладальних робіт, водій та кухар. Усі позиції передбачають офіційне працевлаштування, стабільну оплату та можливість довгострокової співпраці.

ТОВ «Селтон» запрошує на посаду слюсаря механоскладальних робіт 5 розряду. В обов’язки входить збірка фільтровентиляційних установок і вентиляційних комплексів. Важливо вміти читати креслення та користуватися ручним інструментом.

Праця проходить з 8:00 до 17:00, вихідні – субота та неділя. Компанія готова надати житло, а також приймає людей з інвалідністю та пенсіонерів. Зарплата складає 25 000 гривень плюс премії.

Також у Києві потрібен водій для доставки комплектуючих на склад воріт від компанії Prosto-Vorota. Потрібні права категорії C та досвід керування вантажним автомобілем. Графік — з понеділка по п’ятницю, субота — скорочений день, неділя — вихідний. Зарплата – від 32 000 до 40 000 гривень.

Для тих, хто має досвід на кухні, батальйон «Братство» пропонує вакансію кухаря. Посада цивільна, без мобілізації, з оплатою від 1000 грн за зміну. Вимоги — досвід не менше року, дотримання санітарних норм і вміння працювати в умовах стресу.

Робота для пенсіонерів у Києві пропонується з урахуванням потреб. За детальною інформацією можна звертатися безпосередньо до роботодавців, які розмістили оголошення.

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