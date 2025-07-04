Работа для пенсионеров в Киеве предлагается с учетом потребностей.

Работа для пенсионеров в Киеве предлагает актуальные вакансии с официальным трудоустройством и гибкими условиями, сообщает Politeka.

В Киеве открыто несколько предложений, подходящих для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью. Среди актуальных вакансий – слесарь механосборочных работ, водитель и повар. Все позиции подразумевают официальное трудоустройство, стабильную оплату и возможность долгосрочного сотрудничества.

ООО «Селтон» приглашает на должность слесаря ​​механосборочных работ 5 разряда. В обязанности входит сборка фильтровентиляционных установок и вентиляционных комплексов.

Труд проходит с 8:00 до 17:00, выходные – суббота и воскресенье. Компания готова предоставить жилье, а также принимает людей с инвалидностью и пенсионеров. Зарплата составляет 25000 гривен плюс премии.

Также в Киеве требуется водитель для доставки комплектующих на склад ворот от компании Prosto-Vorota. Требуются права категории C и опыт управления грузовым автомобилем. График – с понедельника по пятницу, суббота – сокращенный день, воскресенье – выходной. Зарплата – от 32000 до 40000 гривен.

Для тех, кто имеет опыт на кухне, батальон «Братство» предлагает также вакансию повара . Должность гражданская без мобилизации с оплатой от 1000 грн в смену. Требования – опыт не менее года, соблюдение санитарных норм и умение работать в условиях стресса.

Работа для пенсионеров предлагается с учетом потребностей. За подробной информацией можно обращаться непосредственно к работодателям, разместившим объявления.

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