Місцевих мешканців попередили про тимчасові незручності, з якими їм доведеться зіштовхнутися через обмеження руху в Запоріжжі.

У Запоріжжі готуються до тимчасових змін, адже через ремонтні роботи на трамвайному маршруті №10 з’являться обмеження руху, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, обмеження руху в Запоріжжі діятимуть 7 липня. У цей день, з 10 ранку до 14 години, трамваї не курсуватимуть до зупинки «М’ясокомбінат», адже буде перекрита ділянка від вулиці Карпенка-Карого до кінцевої зупинки через заміну контактного дроту.

Міська рада заздалегідь попереджає пасажирів про обмеження руху в Запоріжжі і рекомендує враховувати це при плануванні поїздок. Адже, хоча ці зміни носять тимчасовий характер, вони можуть вплинути на звичний ритм пересування містом і створити деякі незручності для мешканців.

Пересування трамваїв буде організований за альтернативними маршрутами, щоб не залишати пасажирів без громадського транспорту. Проте варто слідкувати за оновленнями в офіційних джерелах.

Після 14:00 проїзд відновиться у звичному режимі, а ремонтні роботи, хоч і короткотривалі, є необхідними для безпеки та стабільності транспортної системи в місті.

Нагадаємо, що наразі місто активно працює над оновленням свого муніципального автопарку. До кінця року тут планують ввести в експлуатацію додатково п’ятдесят автобусів, щоб покращити якість і комфорт громадського транспорту.

Перші десять автобусів вже до середини серпня мають вийти на маршрути. На сьогодні в облцентрі щодня курсує 50 комунальних автобусів. Тож, міська влада обіцяє не лише збільшити їх кількість, а й зробити транспорт більш сучасним і зручним для пасажирів.

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