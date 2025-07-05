Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області є частиною масштабних економічних реформ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області може стати наслідком домовленостей у новому меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомляє Politeka.

У документі зазначається, що, незважаючи на зростання цін у 2023–2024 роках, ціни на електроенергію для населення покривають лише близько половини її реальної вартості, яку сплачує малий бізнес.

Схожа ситуація складається і з цінами на газ для домогосподарств — вони також становлять приблизно 50% від ринкового рівня. Водночас тарифи на тепло та водопостачання залишаються замороженими з початку повномасштабного воєнного вторгнення.

МВФ наполягає на розробці чіткого та послідовного плану підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області та інших регіонах України, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням соціальних аспектів. Фонд рекомендує впроваджувати ціни, що повністю відображатимуть реальні витрати на надання послуг без державного втручання.

За оцінками МВФ, це допоможе зменшити борги енергетичного сектору, повернути прибутковість комунальним підприємствам, стимулювати конкуренцію на ринку та підвищити енергоефективність.

Окрім того, у меморандумі підкреслюється важливість реформування системи житлових субсидій. Фонд рекомендує точно визначити категорії найбільш вразливих домогосподарств, які потребують державної підтримки, та забезпечити цільове і ефективне надання субсидій.

Пропоновані розцінки для повного покриття витрат у Дніпропетровській області наступні: електроенергія — 8,64 грн/кВт-год, газ — 15,92 грн/куб.м, вода (включно з водовідведенням) — 171,76 грн/куб.м, опалення — 56,68 грн/кв.м.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області є частиною масштабних економічних реформ.

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