Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может стать следствием договоренностей по новому меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), сообщает Politeka.

В документе отмечается, что, несмотря на рост цен в 2023-2024 годах, цены на электроэнергию для населения покрывают лишь около половины ее реальной стоимости, которую платит малый бизнес.

Похожая ситуация складывается и с ценами на газ для домохозяйств — они также составляют примерно 50% рыночного уровня. В то же время, тарифы на тепло и водоснабжение остаются замороженными с начала полномасштабного военного вторжения.

МВФ настаивает на разработке четкого и последовательного плана повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области и в других регионах Украины, чтобы привести их к экономически обоснованному уровню с учетом социальных аспектов. Фонд рекомендует внедрять цены, которые будут полностью отражать реальные расходы на предоставление услуг без государственного вмешательства.

По оценкам МВФ, это поможет снизить долги энергетического сектора, вернуть прибыльность коммунальным предприятиям, стимулировать конкуренцию на рынке и повысить энергоэффективность.

Кроме того, в меморандуме подчеркивается важность реформирования системы жилищных субсидий. Фонд рекомендует точно определить категории наиболее уязвимых домохозяйств, нуждающихся в государственной поддержке, и обеспечить целевое и эффективное предоставление субсидий.

Предлагаемые расценки для полного покрытия расходов в Днепропетровской области следующие: электроэнергия – 8,64 грн/кВт-ч, газ – 15,92 грн/куб.м, вода (включая водоотвод) – 171,76 грн/куб.м, отопление – 56,68 грн/кв.м.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области является частью масштабных экономических реформ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.