Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не відбудеться, адже ціни залишаться на рівні, встановленому раніше Національною комісією, однак для окремих жителів все ж можливе підняття вартості, повідомляє Politeka.

Зокрема, тариф на водопостачання для населення становитиме 16,032 грн за кубометр, а за водовідведення – 8,484 грн/м³. Загальна сума за ці дві послуги – 24,516. Для інших споживачів діятимуть підвищені розцінки – 39 гривень за воду та 18,792 за водовідведення.

У Височанській громаді ціни зросли ще раніше і наразі складають 52 грн за кубометр водопостачання та 38,56 за водовідведення. Місцева влада зазначає, що підвищення пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та зношеністю мереж, але людям, які не можуть платити такі суми, доступні субсидії.

Ціна на гарячу воду для харків’ян також залишиться стабільною – від 80,62 до 93,22 гривень за кубометр залежно від постачальника і наявності сушарок у будинку. Газ для населення коштуватиме приблизно 7,96–7,99 за кубометр. Для місцевих споживачів без лічильників діють фіксовані розцінки: від 26,11 до 83,82 на особу в залежності від наявності гарячої води, а також газових приладів.

Також не зміняться тарифи на електроенергію — з 1 липня 2025 року один кіловат-година коштуватиме 4,32 гривні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №632.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не передбачається, що дозволить місцевим мешканцям зберегти стабільність у платіжках у другому півріччі 2025 року.

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