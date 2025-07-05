Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не состоится, ведь цены останутся на уровне, установленном ранее Национальной комиссией, однако для отдельных жителей все же возможно повышение стоимости, сообщает Politeka.

В частности, тариф на водоснабжение для населения будет составлять 16,032 грн за кубометр, а за водоотвод – 8,484 грн/м³. Общая сумма этих двух услуг – 24,516. Для других потребителей будут действовать повышенные расценки – 39 гривен за воду и 18,792 за водоотвод.

В Высочанской общине цены выросли еще раньше и сейчас составляют 52 грн за кубометр водоснабжения и 38,56 за водоотвод. Местные власти отмечают, что повышение связано с ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и износом сетей, но людям, которые не могут платить такие суммы, доступны субсидии.

Цена на горячую воду для харьковчан также останется стабильной – от 80,62 до 93,22 гривен за кубометр в зависимости от поставщика и наличия сушилок в доме. Газ для населения будет стоить около 7,96–7,99 за кубометр. Для местных потребителей без счетчиков действуют фиксированные расценки: от 26,11 до 83,82 на человека в зависимости от наличия горячей воды, а также газовых приборов.

Также не изменятся тарифы на электроэнергию — с 1 июля 2025 года один киловатт-час обойдется в 4,32 гривны, согласно постановлению Кабинета Министров №632.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не предусматривает, что позволит местным жителям сохранить стабильность в платежках во втором полугодии 2025 года.

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