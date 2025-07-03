Подорожчання овочів у Харкові відображає загальну тенденцію зростання цін на продукти харчування, що може вплинути на споживчі настрої та бюджет домогосподарств.

У Харкові спостерігається суттєве подорожчання овочів, що впливає на бюджет мешканців міста, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу Мінфін, середні розцінки на основні овочі за останній місяць зросли, що свідчить про тренд до збільшення вартості продуктів харчування.

Капуста білокачанна в Харкові подорожчала до 113,40 грн за кілограм. Для порівняння, у червні середня вартість складала 99,33, тож за місяць вартість збільшилася на 20,40. Індекс споживчих цін показує, що в червні цінник капусти коливався від 93 до 113,40 за кілограм. Наразі капуста коштує 113,40 кг.

Картопля теж не залишилася осторонь подорожчання: середній цінник становить 33,55 гривні за кілограм, що на 2,65 більше, ніж у червні (36,39). У магазинах Auchan картопля коштує 36,20, а в Metro — 30,90.

Цибуля біла сьогодні в Харкові вартує 103,90 грн/кг, що на 4,90 вище ніж у попередньому місяці. В Auchan можна придбати за 103,90, а в Novus — 75,74 грн.

Морква подорожчала до 64,50 гривні за кг, що на 7,95 більше, ніж у червні. Магазин Megamarket пропонує моркву за 64,50, тоді як Auchan – за 48,88.

Ще одне значне подорожчання спостерігається у розцінках на болгарський перець жовтий: вартість тепер складає 197,83 гривень за кілограм. У Megamarket перець коштує 283,50 грн, в Auchan – 161,00, а в Novus – 149,00. За місяць середня ціна на перець збільшилася на 18,28.

У місцевих магазинах ціни такі: молода капуста – 29,90 гривень, молода картопля – 41,90, морква немита – 54,90, цибуля ріпчаста фасована – 29,90, а солодкий червоний перець – 149,90.

Подорожчання овочів у Харкові відображає загальну тенденцію зростання цін на продукти харчування, що може вплинути на споживчі настрої та бюджет домогосподарств.

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