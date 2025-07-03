Подорожание овощей в Харькове отражает общую тенденцию роста цен на продукты питания, что может повлиять на потребительские настроения и бюджет домохозяйств.

В Харькове наблюдается существенное подорожание овощей, что влияет на бюджет жителей города, сообщает Politeka.

Согласно данным портала Минфин , средние расценки на основные овощи за последний месяц выросли, что свидетельствует о тренде к увеличению стоимости продуктов питания.

Капуста белокочанная в Харькове подорожала до 113,40 грн за килограмм. Для сравнения, в июне средняя стоимость составляла 99,33, так что за месяц стоимость увеличилась на 20,40. Индекс потребительских цен указывает, что в июне ценник капусты колебался от 93 до 113,40 за кг. Пока капуста стоит 113,40 кг.

Картофель тоже не остался в стороне от подорожания: средний ценник составляет 33,55 гривны за килограмм, что на 2,65 больше, чем в июне (36,39). В магазинах Auchan картофель стоит 36,20, а в Metro – 30,90.

Лук белый сегодня в Харькове стоит 103,90 грн/кг, что на 4,90 выше, чем в предыдущем месяце. У Auchan можно приобрести за 103,90, а у Novus — 75,74 грн.

Морковь подорожала до 64,50 гривны за кг, что на 7,95 больше чем в июне. Магазин Megamarket предлагает морковь за 64,50, в то время как Auchan – за 48,88.

Еще одно значительное подорожание наблюдается в расценках на болгарский желтый перец: стоимость теперь составляет 197,83 гривен за килограмм. В Megamarket перец стоит 283,50 грн, в Auchan – 161,00, а в Novus – 149,00. В месяц средняя цена на перец увеличилась на 18,28.

В местных магазинах цены такие: молодая капуста – 29,90 гривен, молодой картофель – 41,90, морковь немытая – 54,90, лук репчатый фасованный – 29,90, а сладкий красный перец – 149,90.

Подорожание овощей в Харькове отражает общую тенденцию роста цен на продукты питания, что может повлиять на потребительские настроения и бюджет домохозяйств.

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