Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області не мине безслідно для багатьох жителів регіону та позначиться на сімейному бюджеті.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відчутно вдарило не тільки по мешканцях облцентру, а й по жителям Кам’янського, повідомляє Politeka.

Місцеві люди визнають, що тепер доводиться більше відкладати на дорогу, бо ціни зросли і на міських, і на міжміських маршрутах. Перевізники ж пояснюють цю ситуацію зростанням витрат.

Вже з початку 2025 року розцінки піднялися на багатьох маршрутах, які з’єднують найбільші міста області. Наприклад, компанія «Інтерспецмаркет», яка обслуговує №100 з залізничного вокзалу Кам’янського до Дніпра, була змушена підняти вартість квитка з 50 до 60 гривень.

Це не єдине подорожчання проїзду в Дніпропетровській регіону. Маршрут №215, який сполучає АВЦ із Кам’янським, також потрапив під нові розцінки. Крім того, автобус, що стартує біля кар’єру «Мир» і прямує до цирку, тепер коштує 70 замість колишніх 60.

Основні причини подорожчання проїзду в Дніпропетровській області — це суттєве зростання витрат на пальне, запасні частини, а також податкове навантаження і страхування транспорту. З січня 2025 року страхування одного автобуса на пів року коштує щонайменше 8 тисяч гривень.

Для перевізників такі витрати стали викликом. Тож їм довелося коригувати розцінки, щоб зберегти роботу автобусів і не допустити перебоїв у перевезеннях.

Щодо самого облцентру, то тут тарифи на громадський транспорт не переглядали з літа 2022 року. Тоді різкий стрибок цін на дизельне пальне змусив переглянути тарифи. На сьогодні максимальна вартість квитка в автобусах становить 20 грн, а у метро і трамваях - 10.

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